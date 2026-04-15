Названы 4 основных признака, предвещающих поломку двигателя автомобиля

«Нарастающий вместе с оборотами стук двигателя — самый страшный звук, который может услышать водитель, он указывает на проблемы с шатунными вкладышами или цепью. Цоканье говорит о нехватке масла в гидрокомпенсаторах, а свист — об износе ремней вспомогательных агрегатов», — уточнил Бахарев.

Второй признак грядущих проблем — цвет выхлопных газов: черный дым означает переобогащенную смесь или попадание масла в цилиндры, синий дым прямо указывает на износ поршневой группы и масло в камере сгорания, а белый густой дым с запахом ацетона — признак того, что в цилиндры попадает антифриз, и все три случая с большой вероятностью ведут к капитальному ремонту.

Кроме того, насторожить должны падение тяги и нестабильная работа двигателя: машина хуже разгоняется, появляются вибрации на холостых оборотах, рывки и провалы при нажатии на газ, а также двигатель может глохнуть сам по себе без нагрузки.

Эксперт также подчеркнул, что если изменился запах в салоне — появился запах масла или топлива, в том числе бензина, — это прямо указывает на утечку этих жидкостей и является плохим признаком.

