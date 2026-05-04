Названы 5 главных недостатков кроссовера Dongfeng Mage

Главной особенностью салона стало полное отсутствие физических кнопок на центральной консоли — всю ее площадь занимает большой тачскрин. Это означает, что даже регулировка климата или громкости потребует обращения к сенсорному экрану.

Второй момент, который может удивить водителя, — селектор роботизированной коробки передач. По словам авторов обзора, он выполнен в виде небольшого элемента «размером с ластик». Хотя журналисты назвали его удобным, такая миниатюрность потребует привыкания.

Третья особенность касается пространства в салоне. Поскольку колесная база Dongfeng Mage на 50 мм короче, чем у родственного кроссовера Dongfeng Huge, места для коленей пассажиров второго ряда заметно меньше.

Кроме того, привод у автомобиля — только передний, полная версия не предлагается.

Также эксперт обратили внимание на скромный объем топливного бака — всего 51 литр.

