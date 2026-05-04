Опубликовано 04 мая 2026, 07:44
1 мин.

Названы 5 главных недостатков кроссовера Dongfeng Mage

Автоэксперт Тимкин: у кроссовера Dongfeng Mage нет полного привода и маленький салон. Специалист журнала «За рулем» протестировал кроссовер Dongfeng Mage и выделил ряд конструктивных и эргономических особенностей автомобиля. Хотя в целом тест-драйв оставил положительное впечатление, некоторые решения могут показаться покупателям неоднозначными.
Dongfeng Mage
© Dongfeng
Алексей Морозов
Главной особенностью салона стало полное отсутствие физических кнопок на центральной консоли — всю ее площадь занимает большой тачскрин. Это означает, что даже регулировка климата или громкости потребует обращения к сенсорному экрану.

Второй момент, который может удивить водителя, — селектор роботизированной коробки передач. По словам авторов обзора, он выполнен в виде небольшого элемента «размером с ластик». Хотя журналисты назвали его удобным, такая миниатюрность потребует привыкания.

Третья особенность касается пространства в салоне. Поскольку колесная база Dongfeng Mage на 50 мм короче, чем у родственного кроссовера Dongfeng Huge, места для коленей пассажиров второго ряда заметно меньше.

Кроме того, привод у автомобиля — только передний, полная версия не предлагается.

Также эксперт обратили внимание на скромный объем топливного бака — всего 51 литр.

Источник:За рулем
Автор:Алексей Морозов
#Dongfeng