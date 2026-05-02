Новости
Опубликовано 02 мая 2026, 08:35
1 мин.

Названы 5 недостатков подержанного седана Chevrolet Malibu

Автоэксперт Зиновьев раскритиковал Chevrolet Malibu за капризный турбомотор. Пятиметровый седан, который на вторичном рынке России можно найти по цене от 1,2 млн рублей (как новая Kia Rio), имеет ряд серьёзных недостатков, способных превратить экономию в головную боль. О них рассказал журнал «За рулем».
Chevrolet Malibu
© Chevrolet
Алексей Морозов

Главный минус — капризный турбомотор 1.5 (160−169 л.с.). Двигатель предельно чувствителен к качеству топлива и масла: одной неудачной заправки достаточно, чтобы заработать детонацию, разрушение поршней или перегородок, сообщил эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев. Пробег в этом случае роли не играет.

Второй минус — проблемы с коробками. Ранний 6-ступенчатый гидроавтомат 6Т45 ненадёжен и может потребовать вмешательства уже до 150 тыс. километров, а постерестайлинговый вариатор GM VT40 изучен плохо — у него слабые масляный насос и регулятор давления.

Третий минус — дефицит и дороговизна запчастей. Многие детали найти непросто, а стоят они дорого.

Четвёртый — недостаточная шумоизоляция, что для машины бизнес-класса выглядит странно.

Пятый — качество салона: «экокожа» быстро изнашивается, пластик кое-где жёсткий.

Оптимальный выбор — версия с мотором 1.5 и старым гидроавтоматом (не вариатором) либо с двигателем 2.0 и 8-ступенчатой коробкой Aisin.

Источник:За рулем
Автор:Алексей Морозов