Названы 5 недостатков подержанного седана Chevrolet Malibu

Главный минус — капризный турбомотор 1.5 (160−169 л.с.). Двигатель предельно чувствителен к качеству топлива и масла: одной неудачной заправки достаточно, чтобы заработать детонацию, разрушение поршней или перегородок, сообщил эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев. Пробег в этом случае роли не играет.

Второй минус — проблемы с коробками. Ранний 6-ступенчатый гидроавтомат 6Т45 ненадёжен и может потребовать вмешательства уже до 150 тыс. километров, а постерестайлинговый вариатор GM VT40 изучен плохо — у него слабые масляный насос и регулятор давления.

Третий минус — дефицит и дороговизна запчастей. Многие детали найти непросто, а стоят они дорого.

Четвёртый — недостаточная шумоизоляция, что для машины бизнес-класса выглядит странно.

Пятый — качество салона: «экокожа» быстро изнашивается, пластик кое-где жёсткий.

Оптимальный выбор — версия с мотором 1.5 и старым гидроавтоматом (не вариатором) либо с двигателем 2.0 и 8-ступенчатой коробкой Aisin.

