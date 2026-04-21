Названы автобренды с самым дорогим и самым дешёвым обслуживанием

По его словам, для премиальных китайских марок этот показатель составляет около 4 тыс. рублей за нормо-час.

«Стоимость нормо-часа на массовые китайские бренды у официальных дилеров сейчас составляет от 2 тыс. рублей до 3 тыс. рублей. Сюда входят марки Geely, Jaecoo, Jetour, GAC, Changan, Belgee и Omoda. „Уходящие“ массовые бренды находятся примерно в этом диапазоне, хотя для удержания клиентов активно применяются дисконтные программы и стоимость нормо-часа даже более привлекательна, чем на гарантийные китайские автомобили (-10%)», - сообщил Тимашов.

По его словам, у премиальных китайских марок стоимость нормо-часа выше и в среднем достигает 4 тыс. рублей. Речь идёт о таких автокомпаниях, как Lixiang, Link&Co и Zeekr. Что касается ушедших из России премиальных брендов — Audi, Mercedes-Benz, BMW, Porsche, то здесь стоимость нормо-часа и обслуживания в целом ещё выше: от 5 тыс. рублей, подчеркнули в «Автодоме».

Тимашов также отметил, что за последние пять лет ситуация на рынке обслуживания заметно изменилась. Доля китайских марок неуклонно растёт. По субъективным оценкам, сейчас от 20% до 50% загрузки станций технического обслуживания приходится именно на них.

