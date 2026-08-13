Названы автомобили, к которым потеряли интерес россияне

Как отмечает автоэксперт Сергей Целиков, фактического ухода китайского производителя с рынка не происходит — его место занимает российский бренд Tenet. В сумме продажи Chery и Tenet в июле составили 13 260 единиц, что практически соответствует прошлогоднему результату Chery (13 527 шт.). С начала года совокупный объем двух марок достиг 83 180 автомобилей, превысив прошлогодние показатели на 21%.

Не менее драматичная ситуация складывается у бренда Knewstar, который потерял 95% июльских продаж (всего 28 кроссоверов «01», ранее известных как Tugella). С начала года реализовано 1728 единиц — почти вдвое меньше, чем годом ранее. Эксперты связывают это с неудачной стратегией Geely по выводу марки на рынок.

Под вопросом и будущее бренда Xcite, автомобили которого выпускались на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге и продавались через дилерскую сеть Lada. В июле поставлено на учет всего 80 кроссоверов двух моделей, а накопленный итог за семь месяцев сократился на 81% — до 1938 штук. В АВТОВАЗе официально дистанцировались от бренда, переадресовывая вопросы петербургскому заводу, хотя надежды на возрождение пока сохраняются.

Почти полностью исчезли с радаров продаж SWM — в июле зарегистрировано лишь 11 автомобилей (-97% к прошлому году), за семь месяцев — 242 шт. (-93%). В начале июля был анонсирован запуск сборки в Калининграде на «Автороте», и поклонники марки ждут нового старта.

Абсолютным антилидером стал Livan: в июле продано всего 9 машин, что в 40 раз меньше, чем год назад (360 шт.). Сокращение за семь месяцев составило 74% (до 287 единиц). Информации о планах по возобновлению продаж бренда на данный момент нет.

В качестве дополнения аналитик указывает на фактическое завершение истории бренда Kaiyi — в июле реализовано 3 автомобиля, что в 403 раза меньше июля 2025 года (1220 шт.), а с начала года продано лишь 74 машины (-98%).

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