Названы автомобили, в которых всё ещё есть CD-плееры

Причины консерватизма японского бренда вполне прагматичны. Как отмечают эксперты, среди владельцев Subaru традиционно высок процент покупателей старшего возраста, которые сохранили обширные фонотеки на компакт-дисках.

Кроме того, значительная часть клиентов марки проживает в сельских или горных районах, где отсутствует стабильное покрытие сотовой связи и мобильный интернет.

В таких условиях использование стриминговых сервисов через Apple CarPlay или Android Auto становится невозможным, и физический носитель остаётся единственным доступным источником музыки.

Важно уточнить, что Subaru устанавливает проигрыватель в центральный подлокотник, а стоимость такой опции составляет 450 долларов (37 тыс. рублей).

По информации Cars, до 2025 года возможность установки CD-плеера сохранялась и на некоторых других моделях. Однако теперь WRX и Ascent остались последними «бастионами» этой технологии на американском рынке новых автомобилей.

Читайте также: