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Опубликовано 11 августа 2026, 18:49
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Названы автомобили, в которых всё ещё есть CD-плееры

Автоэксперты перечислили модели, штатно укомплектованные CD-плеерами. Американский авторынок стремительно теряет ещё один атрибут, некогда считавшийся символом престижа. Согласно данным портала Cars, в 2025 году в США завершилась эпоха автомобилей, оснащённых штатными CD-плеерами. Отныне единственными новыми моделями, которые всё ещё предлагают эту опцию с завода, остаются Subaru WRX и Subaru Ascent.
Subaru Ascent
Subaru Ascent
© Subaru
Алексей Кованов
Алексей Кованов

Причины консерватизма японского бренда вполне прагматичны. Как отмечают эксперты, среди владельцев Subaru традиционно высок процент покупателей старшего возраста, которые сохранили обширные фонотеки на компакт-дисках.

Кроме того, значительная часть клиентов марки проживает в сельских или горных районах, где отсутствует стабильное покрытие сотовой связи и мобильный интернет.

В таких условиях использование стриминговых сервисов через Apple CarPlay или Android Auto становится невозможным, и физический носитель остаётся единственным доступным источником музыки.

Важно уточнить, что Subaru устанавливает проигрыватель в центральный подлокотник, а стоимость такой опции составляет 450 долларов (37 тыс. рублей).

По информации Cars, до 2025 года возможность установки CD-плеера сохранялась и на некоторых других моделях. Однако теперь WRX и Ascent остались последними «бастионами» этой технологии на американском рынке новых автомобилей.

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Источник:Cars
Автор:Алексей Кованов
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