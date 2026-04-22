Названы цены нового российского кроссовера Jeland J6

Все версии Jeland J6 оснащаются 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 147 л.с. (210 Нм) в паре с шестиступенчатой роботизированной коробкой передач. Привод — только передний. Разгон до 100 км/ч занимает 10 секунд.

Средний расход топлива в смешанном цикле составляет 7,5 литра на 100 км. Двигатель рассчитан на бензин Аи-92. Длина кузова — 4509 мм, колёсная база — 2610 мм, дорожный просвет — 176 мм.

Уже в базовой версии автомобиль оснащается 17-дюймовыми колёсными дисками, светодиодной оптикой, круиз-контролем, системой бесключевого доступа, подогревом передних сидений, механическими регулировками кресел, кондиционером, двумя динамиками аудиосистемы и 9-дюймовым центральным дисплеем.

За дополнительную плату предлагаются 18-дюймовые диски, панорамная крыша, 13,2-дюймовый экран мультимедиа, аудиосистема с шестью или восемью динамиками, электрорегулировки кресел, двухзонный климат-контроль, вентиляция передних сидений и обогрев задних, электропривод пятой двери, система кругового обзора, комплекс ассистентов и другие опции.

