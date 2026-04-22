Новости
Опубликовано 22 апреля 2026, 10:32
1 мин.

Названы цены нового российского кроссовера Jeland J6

Кроссовер Jeland J6 будет стоить в России от 2,3 млн рублей. На официальном сайте новой российской марки Jeland опубликован прайс-лист на её первую модель — кроссовер J6. Согласно информации на сайте, паркетник предложат в трёх комплектациях по цене 2,29 млн, 2,5 млн и 2,65 млн рублей. По стоимости и оснащению модель повторяет китайский Jaecoo J6, стартовавший на рынке в начале марта.
Jeland J6
© Jeland
Арина Лысенко
Все версии Jeland J6 оснащаются 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 147 л.с. (210 Нм) в паре с шестиступенчатой роботизированной коробкой передач. Привод — только передний. Разгон до 100 км/ч занимает 10 секунд.

Средний расход топлива в смешанном цикле составляет 7,5 литра на 100 км. Двигатель рассчитан на бензин Аи-92. Длина кузова — 4509 мм, колёсная база — 2610 мм, дорожный просвет — 176 мм.

Уже в базовой версии автомобиль оснащается 17-дюймовыми колёсными дисками, светодиодной оптикой, круиз-контролем, системой бесключевого доступа, подогревом передних сидений, механическими регулировками кресел, кондиционером, двумя динамиками аудиосистемы и 9-дюймовым центральным дисплеем.

За дополнительную плату предлагаются 18-дюймовые диски, панорамная крыша, 13,2-дюймовый экран мультимедиа, аудиосистема с шестью или восемью динамиками, электрорегулировки кресел, двухзонный климат-контроль, вентиляция передних сидений и обогрев задних, электропривод пятой двери, система кругового обзора, комплекс ассистентов и другие опции.

