Названы главные конкуренты кроссовера Soueast S06 за 3,4 млн рублей

«Здесь одним из главных недостатков Soueast S06 станет сила бренда. К сожалению, компании пока так и не удалось создать устойчивый имидж марки и закрепиться в сознании клиентов. А с точки зрения характеристик автомобиль не предлагает чего-то революционного — стандартная платформа и агрегаты компании Chery. Похоже, что основная ставка здесь делается на дизайн, но одного его может не хватить», — рассуждает Александр Ковалев.

По мнению эксперта, Soueast S06 представляет собой прямую альтернативу хорошо известному российским водителям Jetour Dashing. При успешном маркетинге новая модель может постепенно вытеснить с российского рынка моноприводную версию Dashing. При этом полноприводная модификация с классической автоматической коробкой передач, вероятно, сохранит свое присутствие в стране.

Рыночные перспективы Soueast S06 пока остаются неопределенными из-за ряда факторов, которые еще предстоит прояснить. Тем не менее потенциал новинки уже сейчас оценивается выше, чем у более крупных моделей S07 и S09. Аналогичная ситуация уже наблюдалась с Dashing, который с самого старта заметно обогнал по продажам X70 Plus и X90 Plus. В связи с этим S06 может занять существенную долю в структуре продаж бренда.

Официальный старт продаж Soueast S06 состоялся 1 апреля 2026 года. Габариты новинки: длина — 4 616 мм, ширина — 1 910 мм. Высота варьируется от 1 685 мм (передний привод) до 1 690 мм (полный привод). Рекомендованная цена — от 3,1 млн рублей до 3, 5 млн рублей в зависимости от версии.

