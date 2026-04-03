Названы главные недостатки кроссовера Nissan Kicks с пробегом

Главная проблема — вариатор Jatco JF020E. Он пришел на смену печально известному JF015E, но проблем меньше не стало, отметил эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев. До 2020 года производитель регулярно перепрошивал блоки управления по гарантии. После 50−100 тыс. километров можно ждать износа ключевых узлов.

Двигатели — атмосферные 1.5 или 1.6 л (он же H4M на Renault). Ресурс порядка 300 тыс. километров, но АИ-92 лучше не заливать. Гидрокомпенсаторов нет.

Третий пассажир сзади — формальность, места для ног мало. И это при том, что пятиместным Kicks называется лишь условно. У большинства машин нет обогрева зеркал, сидений и руля.

Подвеска жестковатая. А вот рулевая рейка может потребовать внимания уже после 50 тыс. километров. Тормозные колодки тоже живут недолго.

Читайте также:

— "АвтоВАЗ" выпустит мощную версию кроссовера Lada Azimut

— "Москвич" рассказал о планах по модернизации электрокара 3е

— Россиянам рассказали о минусах покупки нового автомобиля на маркетплейсе