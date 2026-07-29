Названы кроссоверы за 2 млн рублей, которые подойдут для большой семьи

На третье место эксперты поставили Nissan Pathfinder серии R52 2012−2013 годов выпуска. Единственный доступный мотор — бензиновый атмосферный V6 объемом 3,5 литра мощностью 249 л.с. Агрегат зарекомендовал себя крайне ресурсным.

Вариатор Jatco 017 — самое слабое звено автомобиля. Коробка не рассчитана на длительную работу с высоким крутящим моментом без должного обслуживания. Её ресурс редко превышает 250 тыс. км даже в щадящем режиме.

Toyota Highlander XU40 2011−2012 годов будет оснащена бензиновым 3,5-литровым V6 серии 2GR-FE. Мотор дебютировал еще в 2004 году и считается одним из самых удачных в индустрии. Его ресурс достигает полумиллиона километров.

Трансмиссия — классический 5-ступенчатый автомат U151F. Коробка обладает огромным запасом прочности и ходит столько же, сколько двигатель.

Лидер подборки по соотношению возраста, размера и технического состояния — Ford Explorer V 2014−2015 годов. Большинство таких машин на российском рынке собраны на заводе в Елабуге.

Атмосферный 249-сильный V6 объёмом 3,5 литра способен пройти 400 тыс. км, но требователен к качеству расходников. Первыми сдаются натяжители цепей ГРМ при использовании дешевого масла. 6-ступенчатый автомат 6F50 технически очень крепок, однако работает на пределе своих возможностей.

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