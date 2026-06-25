Опубликовано 25 июня 2026, 12:151 мин.
У Lada Iskra появилась новая версия за 1,6 млн рублей
АвтоВАЗ открыл продажи Lada Iskra с мощным мотором и механической коробкой. АвтоВАЗ расширил гамму версий универсала Lada Iskra. Если прежде со 106-сильным мотором устанавливался только вариатор, то теперь появилась модификация, укомплектованная 6-ступенчатой механической коробкой передач.
© АвтоВАЗ
В единственной комплектации «Драйв» новинка стоит 1,6 млн рублей, уточняет пресс-служба автопроизводителя. С автоматической трансмиссией аналогичная машина обойдётся на 100 тыс. рублей.
«Новая конфигурация открывает перед владельцами дополнительные возможности для движения в сложных дорожных условиях и с высокими нагрузками, что особенно актуально для данного типа кузова», — уточнил АвтоВАЗ.
В исполнение «Драйв» включены фронтальные подушки безопасности, система стабилизации, кондицонер, набор обогревов, круиз-контроль, 8-дюймовый экран медиасистемы, а также датчики дождя и света.
Читайте также:
Источник:АвтоВАЗ
Автор:Алексей Кованов