У Lada Iskra появилась новая версия за 1,6 млн рублей

В единственной комплектации «Драйв» новинка стоит 1,6 млн рублей, уточняет пресс-служба автопроизводителя. С автоматической трансмиссией аналогичная машина обойдётся на 100 тыс. рублей.

«Новая конфигурация открывает перед владельцами дополнительные возможности для движения в сложных дорожных условиях и с высокими нагрузками, что особенно актуально для данного типа кузова», — уточнил АвтоВАЗ.

В исполнение «Драйв» включены фронтальные подушки безопасности, система стабилизации, кондицонер, набор обогревов, круиз-контроль, 8-дюймовый экран медиасистемы, а также датчики дождя и света.

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