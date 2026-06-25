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Опубликовано 25 июня 2026, 12:15
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У Lada Iskra появилась новая версия за 1,6 млн рублей

АвтоВАЗ открыл продажи Lada Iskra с мощным мотором и механической коробкой. АвтоВАЗ расширил гамму версий универсала Lada Iskra. Если прежде со 106-сильным мотором устанавливался только вариатор, то теперь появилась модификация, укомплектованная 6-ступенчатой механической коробкой передач.
Lada Iskra
Lada Iskra
© АвтоВАЗ
Алексей Кованов
Алексей Кованов

В единственной комплектации «Драйв» новинка стоит 1,6 млн рублей, уточняет пресс-служба автопроизводителя. С автоматической трансмиссией аналогичная машина обойдётся на 100 тыс. рублей.

«Новая конфигурация открывает перед владельцами дополнительные возможности для движения в сложных дорожных условиях и с высокими нагрузками, что особенно актуально для данного типа кузова», — уточнил АвтоВАЗ.

В исполнение «Драйв» включены фронтальные подушки безопасности, система стабилизации, кондицонер, набор обогревов, круиз-контроль, 8-дюймовый экран медиасистемы, а также датчики дождя и света.

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Источник:АвтоВАЗ
Автор:Алексей Кованов
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