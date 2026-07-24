Названы преимущества Lada Azimut перед Haval Jolion

По словам специалиста, Lada Azimut заметно выигрывает у Haval Jolion в управляемости и устойчивости на дороге, уступая «китайцу» лишь в динамике разгона до 100 км/ч.

Блогер также сообщил, что кроссовер будет доступен в трёх комплектациях: средняя версия получит полный зимний пакет, включающий обогрев всех сидений, зеркал, руля, а также уникальный подогрев передних боковых стёкол. Серийное производство стартует в сентябре, а поставки дилерам начнутся до конца года.

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