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Опубликовано 24 июля 2026, 15:56
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Названы преимущества Lada Azimut перед Haval Jolion

Lada Azimut сравнили с Haval Jolion: российский кроссовер устойчивее. Тольяттинский блогер KhaDm сообщил, что один из инженеров АвтоВАЗа, участвовавших в создании Lada Azimut, поделился своими ощущениями от вождения новинки, сообщает «Российская газета».
Боковой краш-тест Lada Azimut
Боковой краш-тест Lada Azimut
© АвтоВАЗ
Арина Лысенко
Арина Лысенко

По словам специалиста, Lada Azimut заметно выигрывает у Haval Jolion в управляемости и устойчивости на дороге, уступая «китайцу» лишь в динамике разгона до 100 км/ч.

Блогер также сообщил, что кроссовер будет доступен в трёх комплектациях: средняя версия получит полный зимний пакет, включающий обогрев всех сидений, зеркал, руля, а также уникальный подогрев передних боковых стёкол. Серийное производство стартует в сентябре, а поставки дилерам начнутся до конца года.

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Источник:Российская газета
Автор:Арина Лысенко
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