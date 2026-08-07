Эксперт зафиксировал парадоксальную ситуацию на трассах страны: качество дорог растет, а средняя скорость движения из-за обилия ограничивающих знаков и камер упала на 10-20%. Водители вынуждены постоянно тормозить и разгоняться, следуя за знаками 90, 70, 50, снова 90.

Особо остро проблема стоит на современных автомагистралях (4 полосы, отбойник, качественное покрытие), где единый для всех дорог лимит на уровне 90 км/ч искусственно занижает возможности трассы и автомобиля. Монотонная езда, по мнению эксперта, усыпляет бдительность и ведет к когнитивному истощению.

Падение средней скорости означает рост затрат на топливо, амортизацию и зарплаты водителей. Профессионалы (дальнобойщики, экспедиторы) вынуждены проводить за рулем больше времени, чтобы выполнить прежний объем работы, что увеличивает риск хронической усталости.

Вместо унифицированного подхода эксперт призывает дифференцировать скоростные режимы в зависимости от категории дороги. На трассах первой технической категории (таких как М-11 «Нева», М-12 «Восток», ЦКАД, участки М-4 «Дон») лимит для легковых автомобилов по умолчанию должен составлять 110–130 км/ч.

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