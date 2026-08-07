«Почти половина альтернативного импорта поступает к нам напрямую из Китая (46%). Главным транзитным каналом остается Киргизия (31%). Кроме того, новые автомобили по схемам альтернативного импорта везут из Японии (7%), через Беларусь (6%) и из Южной Кореи (5%)», — указал Целиков.

За месяц в страну было ввезено 44,4 тыс. новых легковых автомобилей в возрасте до трех лет, что на 57% больше, чем в том же месяце прошлого года. На первом месте по популярности оказался кроссовер Mazda CX-5: за месяц ввезено более 3 тыс. машин, На второй позиции Nissan Qashqai, поступивший в Россию в количестве 1,1 тыс. экземпляров.

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За ним следуют Toyota RAV4, Toyota Highlander и Kia Seltos. Среди всех новых машин, ввезенных в Россию в июле по параллельным каналам, 71% приходится на машины китайской сборки. Доля автомобилей с моторами не мощнее 160 л.с., попадающими под льготный утильсбор при ввозе для личного пользования, составила 54%.