Названы самые практичные японские байки для повседневной езды

На первом месте — Kawasaki KLX300. Это лёгкий эндуро с 292-кубовым двигателем, шестиступенчатой коробкой передач и внедорожной подвеской. Для любителей асфальта доступна версия KLX300 SM с 17-дюймовыми литыми колёсами.

Далее следует Kawasaki Z500 — 500-кубовый нейкед. Мотоцикл отличается экономичным расходом, низкой посадкой и малым весом.

Третьим в списке идёт Honda CB750 Hornet E-Clutch. Это среднекубатурный нейкед с 90-сильным двигателем и фирменной технологией E-Clutch, позволяющей переключать передачи без выжима сцепления.

Четвёртую строчку занимает Suzuki SV650 — один из самых надёжных мотоциклов для ежедневной езды. V-твин мощностью 70 л.с. выдаёт тягу во всём диапазоне оборотов, а компактные размеры и прямая посадка обеспечивают комфорт.

На пятом месте — Yamaha MT-07. Бестселлер Yamaha на Западе. Лёгкий и удобный мотоцикл с 70-сильным двигателем CP2 получил обновления электроники и сохранил доступную цену.

Шестым в рейтинге стал Honda CBR650R. Редкость в своём классе: рядная четвёрка мощностью почти 95 л.с., двухсторонний квикшифтер и технология E-Clutch в стандарте. Мотоцикл не самая «острая» модель на треке, но отличный вариант для города.

На седьмом месте — Honda Rebel 1100 DCT. Круизер с двигателем объёмом 1084 кубических сантиметра и двухдисковым сцеплением (DCT), которое автоматически переключает передачи. У модели удобная низкая посадка, но нет места для пассажира.

Восьмую позицию занял Honda NT1100. Туристический мотоцикл с DCT. Эргономика позаимствована у модели Africa Twin: низкое большое сиденье, регулируемый ветровик.

На девятом месте — Kawasaki Z 7 Hybrid. Первый в мире мощный гибридный мотоцикл. Можно ездить на электротяге, на двигателе внутреннего сгорания или в гибридном режиме. Шестиступенчатая коробка имеет полностью автоматический режим. Экономия топлива — колоссальная.

Замыкает десятку Honda Africa Twin DCT. Полноразмерный мотоцикл для ежедневных поездок и бездорожья на выходных. DCT делает поездки в пробках лёгкими, а надёжность технологии проверена годами. Двигатель объёмом 1084 кубических сантиметра выдаёт около 100 л.с.

