Названы самые выгодные по цене и обслуживанию машины

«Если говорить о новых автомобилях, то наиболее сбалансированными сегодня выглядят массовые и локализованные китайские модели: Tenet T4/T7, Haval Jolion и F7, Belgee X50/X70, Geely Coolray и Monjaro, Chery Tiggo, Omoda C5, Jaecoo J7. Это уже не экзотика, а понятный массовый рынок с дилерской инфраструктурой, гарантией и накопленной статистикой эксплуатации», — отметил эксперт.

К другому сегменту сбалансированных машин Титов отнес российские и локализованные модели: Lada Vesta, Lada Largus, Niva Travel, Solaris. Ключевые плюсы этих автомобилей — доступное обслуживание, разветвлённая дилерская сеть, наличие запчастей и предсказуемые эксплуатационные затраты.

Еще один тип выгодных машин — автомобили «ушедших» брендов, поставляемые через альтернативные каналы. Здесь важны прозрачное происхождение и понятная история владения.

Среди наиболее сбалансированных предложений эксперт выделил GLC/GLE, X3/X5, Cayenne/Macan, а в массовом сегменте — Mazda CX-5, Toyota RAV4 и Camry. По его словам, ключевым критерием выбора становится не страна происхождения бренда, а качество всей экосистемы владения — от цены покупки до эксплуатационных расходов.

Читайте также:

Россиянам рассказали, чем опасно многочасовое нахождение за рулем.

Китайцы начали штамповать новые кузова для классических автомобилей.

В МВД опровергли слухи о массовых проверках пожилых водителей.