Названы три опасных сценария ДТП из-за изношенной резины

По словам эксперта, использование изношенной резины значительно увеличивает тормозной путь, особенно на мокрой дороге. Кроме того, автомобиль теряет устойчивость на траектории в поворотах и при маневрах. Третьим опасным фактором является кратный рост риска аквапланирования.

Пархомчук напомнил, что остаточная глубина протектора должна быть не менее 1,6 мм, в противном случае эксплуатация шины запрещена. Он рекомендовал регулярно проверять состояние покрышек с помощью индикатора износа или глубиномера, а также осматривать их на наличие повреждений — вздутий, проколов, выхода корда и неравномерного износа.

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