Опубликовано 12 августа 2026, 09:131 мин.
Названы три опасных сценария ДТП из-за изношенной резины
Эксперт Пархомчук перечислил три сценария аварий из-за изношенных покрышек. Стертый протектор шин может привести к аварии по трем основным сценариям. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель группы технической поддержки компании Ikon Tyres Александр Пархомчук.
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По словам эксперта, использование изношенной резины значительно увеличивает тормозной путь, особенно на мокрой дороге. Кроме того, автомобиль теряет устойчивость на траектории в поворотах и при маневрах. Третьим опасным фактором является кратный рост риска аквапланирования.
Пархомчук напомнил, что остаточная глубина протектора должна быть не менее 1,6 мм, в противном случае эксплуатация шины запрещена. Он рекомендовал регулярно проверять состояние покрышек с помощью индикатора износа или глубиномера, а также осматривать их на наличие повреждений — вздутий, проколов, выхода корда и неравномерного износа.
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Источник:Газета.Ru
Автор:Алексей Морозов
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