«Небесный кочевник»: Xiaomi показала первый гибридный кроссовер

Представители компании выдают информацию порционно, поэтому полные характеристики, включая габаритные размеры, будут объявлены позднее.

Уже известно, что новинка получит гибридную силовую установку, построенную вокруг 1,5-литрового ДВС. Кроме того, в её состав войдёт 70-киловаттный аккумулятор.

Машина будет выделяться ровным полом салона, а также поворотными передними сиденьями: на парковке пассажиры смогут организовать четырёхместное купе со столиком посередине.

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