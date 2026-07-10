Опубликовано 10 июля 2026, 10:271 мин.
«Небесный кочевник»: Xiaomi показала первый гибридный кроссовер
Xiaomi представила кроссовер Nomad, который составит конкуренцию моделям Lixiang. Xiaomi опуюликовала первые снимки семиместной модели Sky Nomad N90, то есть «Небесный кочевник». До этого компания выпускала только электрические машины — седан SU7 и кроссовер YU7, которые смогли стать бестселлерами китайского авторынка.
© Xiaomi
Представители компании выдают информацию порционно, поэтому полные характеристики, включая габаритные размеры, будут объявлены позднее.
Уже известно, что новинка получит гибридную силовую установку, построенную вокруг 1,5-литрового ДВС. Кроме того, в её состав войдёт 70-киловаттный аккумулятор.
Машина будет выделяться ровным полом салона, а также поворотными передними сиденьями: на парковке пассажиры смогут организовать четырёхместное купе со столиком посередине.
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