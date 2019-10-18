Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
11:33

Aston Martin выпустил купе DBS с дизайном от Дэниела Крэйга

Серия из семи автомобилей предназначена для клиентов магазина Neiman Marcus

Сеть американских универмагов Neiman Marcus представила сезонную Christmas Book — тщательно подобранный список из 800 рождественских подарков, рекомендованных к покупке клиентам компании. Среди них — серия из семи уникальных Aston Martin DBS Superleggera, оформлением которых занимался исполнитель роли агента 007 Дэниел Крэйг.

От обычного Aston Martin DSB Superleggera лимитированное купе отличается цветовой гаммой: кузов каждого автомобиля окрашен в оттенок синего Ink Blue, а в салоне сочетаются тёмно-синяя кожа и декоративные панели с узором а-ля маркетри. Еще одно заметное отличие — колеса как у тематической версии двухдверки, посвященной 50-летнему юбилею фильма о Джеймсе Бонде «На секретной службе Её Величества».

Вместе с DBS Superleggera, цена которого 700 007 долларов или 44,8 миллиона рублей, покупатель получит лимитированное издание часов Omega Seamaster Diver 300M с корпусом из платины и выполненной вручную гравировкой на задней крышке. Также в стоимость купе включены билеты на премьеру 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» (No Time to Die).

«Джеймсбондовский» Aston Martin DBS Superleggera

Об изменениях в технической начинке ни слова не говорится. Значит, под капотом этого Aston Martin DSB Superleggera по-прежнему стоит 5,2-литровый битубодвигатель V12 мощностью 725 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента, совмещенный с восьмидиапазонным автоматом ZF. С ним купе разгоняется до «сотни» за 3,4 секунды и достигает 342 километров в час.

Ранее собственную версию DSB Superleggera показал еще один магазин — House of Bijan. Опознать такое купе можно по ярко-жёлтому окрасу Bijan Yellow, практически невидимому узору на капоте, салону из кожи аллигатора и эмблемам Bijan.