Aston Martin выпустил купе DBS с дизайном от Дэниела Крэйга

От обычного Aston Martin DSB Superleggera лимитированное купе отличается цветовой гаммой: кузов каждого автомобиля окрашен в оттенок синего Ink Blue, а в салоне сочетаются тёмно-синяя кожа и декоративные панели с узором а-ля маркетри. Еще одно заметное отличие — колеса как у тематической версии двухдверки, посвященной 50-летнему юбилею фильма о Джеймсе Бонде «На секретной службе Её Величества».
Вместе с DBS Superleggera, цена которого 700 007 долларов или 44,8 миллиона рублей, покупатель получит лимитированное издание часов Omega Seamaster Diver 300M с корпусом из платины и выполненной вручную гравировкой на задней крышке. Также в стоимость купе включены билеты на премьеру 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» (No Time to Die).
Об изменениях в технической начинке ни слова не говорится. Значит, под капотом этого Aston Martin DSB Superleggera по-прежнему стоит 5,2-литровый битубодвигатель V12 мощностью 725 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента, совмещенный с восьмидиапазонным автоматом ZF. С ним купе разгоняется до «сотни» за 3,4 секунды и достигает 342 километров в час.
Ранее собственную версию DSB Superleggera показал еще один магазин — House of Bijan. Опознать такое купе можно по ярко-жёлтому окрасу Bijan Yellow, практически невидимому узору на капоте, салону из кожи аллигатора и эмблемам Bijan.