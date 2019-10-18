Aston Martin выпустил купе DBS с дизайном от Дэниела Крэйга

Об изменениях в технической начинке ни слова не говорится. Значит, под капотом этого Aston Martin DSB Superleggera по-прежнему стоит 5,2-литровый битубодвигатель V12 мощностью 725 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента, совмещенный с восьмидиапазонным автоматом ZF. С ним купе разгоняется до «сотни» за 3,4 секунды и достигает 342 километров в час.