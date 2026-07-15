Немцы могут взять новый Opel в аренду за 11 тысяч рублей в месяц

Аренда оформляется через договор лизинга физлиц сроком на 18 месяцев. По окончанию этого периода арендатор может либо сдать машину дилеру, либо выкупить — во втором случае предстоит выплатить остаточную стоимость кроссовера.

В месяц такая аренда будет стоить 129 евро, то есть 11,5 тыс. рублей. В случае одобрения заявки клиенту предстоит опалтить 999 евро сервисного сбора — это 89 тыс. рублей по текущему курсу.

В основе Opel Mokka второго поколения легжит модульная платформа CMP концерна PSA, то есть ближайшим родственником этой строго переднеприводной модели является «паркетник» Peugeot 2008.

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