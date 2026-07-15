Опубликовано 15 июля 2026, 18:561 мин.
Немцы могут взять новый Opel в аренду за 11 тысяч рублей в месяц
Opel предлагает жителям ФРГ арендовать кроссовер за 11 тысяч рублей в месяц. Марка Opel запустила фирменную программу аренды кроссовера Mokka со 131-сильным бензиновым мотором и автоматической коробкой передач. Особо подчёркивается, что это будет автомобиль немецкой сборки. Особо предложение доступно только жителям Германии, выяснил журнал Motor.
© Opel
Аренда оформляется через договор лизинга физлиц сроком на 18 месяцев. По окончанию этого периода арендатор может либо сдать машину дилеру, либо выкупить — во втором случае предстоит выплатить остаточную стоимость кроссовера.
В месяц такая аренда будет стоить 129 евро, то есть 11,5 тыс. рублей. В случае одобрения заявки клиенту предстоит опалтить 999 евро сервисного сбора — это 89 тыс. рублей по текущему курсу.
В основе Opel Mokka второго поколения легжит модульная платформа CMP концерна PSA, то есть ближайшим родственником этой строго переднеприводной модели является «паркетник» Peugeot 2008.
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Источник:Motor
Автор:Алексей Кованов
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