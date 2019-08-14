Стартовали продажи самой экономичной «трешки» BMW

BMW 330e приводит в движение гибридная силовая установка, в состав которой входит бензиновый двигатель 2.0 и электромотор. Их суммарная мощность достигает 252 лошадиные силы, однако автомобиль оснастили системой Xtra Boost, которая на 10 секунд увеличивает отдачу еще на 40 сил. В результате гибридная «трешка» набирает первую «сотню» за 5,9 секунды, а максимальная скорость составляет 230 километров в час.
В списке доступного оборудования – акустическое оповещение пешеходов о приближении автомобиля и система, которая позволяет распознает зоны с ограниченным движением для транспорта с ДВС. В этом случае BMW 330e автоматически переходит на движение на одной электротяге, на которой может проехать до 60 километров, а максимальная скорость в этом случае снижается до 140 километров в час. За доплату можно заказать М-пакет, включающий адаптивную подвеску и М-тормоза.
Цены на гибрид стартуют от 51 550 евро, в то время как обычный BMW 330i стоит 47 250 евро. В России стоимость седана 3-й серии в базовом исполнении составляет 2 870 000 рублей, а гибридная модификация не представлена.