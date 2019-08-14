Стартовали продажи самой экономичной «трешки» BMW

В списке доступного оборудования – акустическое оповещение пешеходов о приближении автомобиля и система, которая позволяет распознает зоны с ограниченным движением для транспорта с ДВС. В этом случае BMW 330e автоматически переходит на движение на одной электротяге, на которой может проехать до 60 километров, а максимальная скорость в этом случае снижается до 140 километров в час. За доплату можно заказать М-пакет, включающий адаптивную подвеску и М-тормоза.