BMW X3 нового поколения: первая фотография

Кроссовер получит новый дизайн, но гамма двигаталей не изменится

Опубликована фотография BMW X3 следующего поколения. Кроссовер сильно преобразится внешне и получит решетку радиатора с вертикальными и диагональными планками в стиле новой BMW 1 Series. Гамма двигателей, по неофициальным данным, останется прежней и будет состоять из бензиновых, дизельных и гибридных силовых установок. Будет у нового X3 и заряженная версия X3 M. А вот на смену электрическому iX3 придет кроссовер Neue Klasse, предвестником которого выступил концепт Vision Neue Klasse X.