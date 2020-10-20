Bugatti показала первое изображение нового гиперкара

Как La Voiture Noire и Centodieci, новинка может получить форсированный до 1600 лошадиных сил восьмилитровый квадротурбомотор W16. Но главное в машине все же будет аэродинамика. Самый драйверский вариант Chiron — Pur Sport — генерирует на 50 килограммов больше прижимного усилия, чем обычный, а значит у трекового Бугатти этот показатель должен быть ещё больше.