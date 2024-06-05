Toyota может возродить Celica уже в 2025 году

Некогда бюджетная модель, вероятно, перейдет в класс премиальных

Раскрыты сроки появления возрожденной Toyota Celica. По данным источников, близких к японскому автопроизводителю, её премьера может состояться уже в январе 2025 года, на автомобильной выставке в Токио. Об этом сообщили журналисты издания BestCarWeb со ссылкой на неназванного инсайдера. По данным сайта, японские инженеры разрабатывают для знаменитой модели новый двухлитровый двигатель и систему полного привода.