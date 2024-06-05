Toyota может возродить Celica уже в 2025 году

Toyota может возродить Celica уже в 2025 годуНекогда бюджетная модель, вероятно, перейдет в класс премиальных
Новый двигатель для возрожденной Celica станет одним из агрегатов, которые Toyota разработает совместно с Subaru и Mazda. Японский триумвират планирует выпустить линейку четырехцилиндровых ДВС объемом от полутора до двух литров, которые смогут работать на синтетическом топливе. Ожидается, что новое поколение Celica получит самый крупный мотор, отдача которого достигнет 400 лошадиных сил. При этом систему полного привода возрожденное купе позаимствует у GR Yaris и GR Corolla.
В модельном ряду Toyota есть спорткар GR86, который, по сути, занимает нишу культовой Celica. В связи с этим новое поколение модели может стать более премиальным, чтобы исключить конкуренцию с другими спортивными автомобилями Toyota.
О том, что Toyota может возродить спорткар Celica, стало известно в мае прошлого года. Тогда генеральный директор японской марки заявил, что это хорошая идея.