Новый Chery Tiggo 7 получил приставку Pro

Второй Chery Tiggo 7 практически неотличим от концепта, показанного в ноябре. Причем у стандартного кроссовера и версии Pro всего лишь разные рисунки решетки радиатора. Интерьер — такой же, как на флагманском Tiggo 8; на передней панели — три дисплея: цифровая «приборка» на 12,3 дюйма, 10,5-дюймовый экран медиасистемы и сенсорный восьмидюймовый тачскрин климата с двумя вращающимися «шайбами».