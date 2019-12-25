Новый Chery Tiggo 7 получил приставку Pro

Второй Chery Tiggo 7 практически неотличим от концепта, показанного в ноябре. Причем у стандартного кроссовера и версии Pro всего лишь разные рисунки решетки радиатора. Интерьер — такой же, как на флагманском Tiggo 8; на передней панели — три дисплея: цифровая «приборка» на 12,3 дюйма, 10,5-дюймовый экран медиасистемы и сенсорный восьмидюймовый тачскрин климата с двумя вращающимися «шайбами».
Обычный Tiggo 7 оснащен «турбочетверкой» 1.5 TCI на 156 лошадиных сил (230 Нм), шестиступенчатой «механикой» либо вариатором; версии Pro достался наддувный 1.6 TGDI, выдающий 197 сил (290 Нм) и сопряжённый с семиступенчатым преселективным «роботом». Привод у обеих машин — передний.
Новый Chery Tiggo 7 призван увеличить продажи модели на китайском рынке. В 2017 году модель разошлась тиражом в 62 330 экземпляров, но годом позже купили всего 27 744 штуки. До России кроссовер тоже доберется: по предварительной информации, это случится не раньше второй половины 2020 года.
Сейчас у нас продается модель первого поколения. Вседорожник комплектуется 1,5-литровым турбомотором (152 силы и 205 Нм) либо «атмосферником» 2.0 (122 силы и 180 Нм). Наддувный двигатель сочетается с шестиступенчатой механической трансмиссией, атмосферная «двушка» — с вариатором.
Цены на Chery Tiggo 7 стартуют с отметки 1 199 900 рублей.