Внешность и стоимость нового Land Rover Defender раскрыли до премьеры

Фотографии, размещенные в буклете, в точности похожи на опубликованные ранее снимки предсерийного прототипа внедорожника, а также на отрисованное для приборной панели изображение. Визуально все шпионские снимки, включая последние, похожи на концепцию DC100, представленную в 2011 году.
В буклете, который размещен в инстаграме @4x4familyman, представлена информация о двух версиях внедорожника, которые первыми появятся на рынке: модели с индексом 110 и укороченной «трехдверке» с индексом 90. Информация о размерах совпадает с той, которая была опубликована ранее: базовый Defender будет 4,76-метровым, длина «короткого» составит 4,32 метра.
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Leaked...🤫😁 Thanks @giddyupglenda for the heads up! . . . . . #landroverdefender #landrover #defender #defender110 #overland #4x4 #frontrunneroutfitters #arb #overland #bfgko2 #weekendvibes #strongerthantime #outside #4x4 # #getoutdoors #pnw #4low #explore #adventure #adventuremobile #liftedtrucks #worldlandroverday #defender2020
Также совпадает информация о силовых установках: в моторной гамме будут представлены трехлитровая рядная «шестерка» и двухлитровый «турбодизель» D240. Ранее появилась информация о том, что бензиновые и дизельные моторы будут представлены в трех модификациях, также ожидается появление подключаемого гибрида P400e с двухлитровой «турбочетверкой».
Комплектаций будет три: S, SE и HSE. Также производитель, судя по брошюре, выпустит лимитированную приветственную версию с приставкой First Edition, которая будет доступна только в первый год продаж. Покупателям предложат четыре пакета оснащения: Explorer, Adventure, Country и Urban, также обещают «самый широкий выбор для индивидуализации», который будет включать в себя фаркоп, лебедку и тент для крыши.
В брошюре указана и стартовая стоимость внедорожника — правда, только для рынка Южной Африки. Продажи там должны стартовать в первой половине 2020 года, цена на обычный Defender 110 будет начинаться от 910 400 южноафриканских рэндов, что эквивалентно 61 596 долларам или 4 033 982 рублям. Модель с индексом 90 будет стоить от 830 300 рэндов — 56 176 долларов или 3 681 550 рублей.
Официальная премьера внедорожника состоится завтра, 10 сентября, в рамках открытия Международного автосалона во Франкфурте. Пресс-конференция марки, на которой полностью рассекретят Defender нового поколения, запланирована на 10:50 по московскому времени.