Внешность и стоимость нового Land Rover Defender раскрыли до премьеры

Также совпадает информация о силовых установках: в моторной гамме будут представлены трехлитровая рядная «шестерка» и двухлитровый «турбодизель» D240. Ранее появилась информация о том, что бензиновые и дизельные моторы будут представлены в трех модификациях, также ожидается появление подключаемого гибрида P400e с двухлитровой «турбочетверкой».

Комплектаций будет три: S, SE и HSE. Также производитель, судя по брошюре, выпустит лимитированную приветственную версию с приставкой First Edition, которая будет доступна только в первый год продаж. Покупателям предложат четыре пакета оснащения: Explorer, Adventure, Country и Urban, также обещают «самый широкий выбор для индивидуализации», который будет включать в себя фаркоп, лебедку и тент для крыши.