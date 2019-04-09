Раскрыто первое изображение нового Toyota Highlander

По предварительной информации, новый Toyota Highlander переедет на архитектуру TNGA, станет крупнее и просторнее. Внешность внедорожника будет основана на стилистике последнего RAV4. Двигатель 3.5 V6 останется прежним, хотя его могут модернизировать. Также неизменным будет полный привод и восьмидиапазонный «автомат».