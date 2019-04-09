Раскрыто первое изображение нового Toyota Highlander

Трехмерная инсталляция создана художником Майклом Мерфи. Процесс ее подготовки занял два месяца и включал дизайнерский рендер автомобиля для создания 3D-распечаток, ручную покраску каждого элемента и развешивание всех частей в строгом порядке для создания оптической иллюзии.
По предварительной информации, новый Toyota Highlander переедет на архитектуру TNGA, станет крупнее и просторнее. Внешность внедорожника будет основана на стилистике последнего RAV4. Двигатель 3.5 V6 останется прежним, хотя его могут модернизировать. Также неизменным будет полный привод и восьмидиапазонный «автомат».
Нынешний Toyota Highlander продается в России по цене от 3 501 000 рублей. Внедорожник оснащается двигателем 3.5 V6 мощностью 249 лошадиных сил и 356 Нм крутящего момента. Привод — подключаемый полный с возможностью принудительного распределения крутящего момента 50:50