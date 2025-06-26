Jeep Cherokee шестого поколения: новая порция фотографий

Фонари у нового Cherokee прямоугольные, с диодными «штрихами» по контуру и элементами, заходящими на задние крылья. Дизайн угловатой кормы вторит оформлению передка, который тоже сделали более угловатым с оглядкой на электрический Recon 4xe. Последний должен увидеть свет в конце 2025 года.

Что касается «техники», то информация о гибридной и полностью электрической установках оказалась правдивой. Платформа Stellantis STLA Large, которая ляжет в основу Cherokee, позволяет установить все типы агрегатов. Традиционный двигатель внутреннего сгорания в гамме тоже будет.