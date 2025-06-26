Jeep Cherokee шестого поколения: новая порция фотографий

Jeep Cherokee шестого поколения: новая порция фотографийПроизводство стартует до конца нынешнего года, а продажи — в следующем
Фонари у нового Cherokee прямоугольные, с диодными «штрихами» по контуру и элементами, заходящими на задние крылья. Дизайн угловатой кормы вторит оформлению передка, который тоже сделали более угловатым с оглядкой на электрический Recon 4xe. Последний должен увидеть свет в конце 2025 года.
Что касается «техники», то информация о гибридной и полностью электрической установках оказалась правдивой. Платформа Stellantis STLA Large, которая ляжет в основу Cherokee, позволяет установить все типы агрегатов. Традиционный двигатель внутреннего сгорания в гамме тоже будет.
я выбрал вместо рекламы.
По данным инсайдеров, на которые ссылается ITHome, электрический Cherokee разделит «начинку» с Wagoneer S, который оснащается двумя моторами общей отдачей 608 лошадиных сил и 836 Нм крутящего момента. Емкость тяговой батареи — 100,5 киловатт-часа.
А в роли ДВС может выступить трехлитровая «шестерка» Hurricane с двойным турбонаддувом мощностью до 510 сил, пишет Motor1. Однако в обоих случаях отдача на среднеразмерном Cherokee наверняка будет уменьшена.
Гендиректор Jeep Боб Бродердорф пообещал новинке «конкурентоспособную цену» между Compass и Grand Cherokee, которая поможет основной линейке Jeep укрепить позиции на рынке. Дебют Cherokee шестого поколения ожидается в ближайшие месяцы, а продажи стартуют в 2026 году.