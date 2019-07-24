Новую Skoda Octavia снова поймали на дороге без камуфляжа

В середине мая на сайте Auto.cz появились снимки с дорожных тестов нового поколения «Октавии» в кузове универсал, сегодня же были опубликованы снимки более популярной версии в кузове лифтбек.

На кадрах можно рассмотреть автомобиль практически без камуфляжа — у прототипа заклеены только задние фонари и шильдики. Как и универсал, лифтбек лишился двойных фар от рестайлингового третьего поколения и получил новую оптику в стиле старшего «Суперба». В остальном дизайн вдохновлен прошлогодним дебютантом Skoda Scala.