Новую Skoda Octavia снова поймали на дороге без камуфляжа

В середине мая на сайте Auto.cz появились снимки с дорожных тестов нового поколения «Октавии» в кузове универсал, сегодня же были опубликованы снимки более популярной версии в кузове лифтбек.
На кадрах можно рассмотреть автомобиль практически без камуфляжа — у прототипа заклеены только задние фонари и шильдики. Как и универсал, лифтбек лишился двойных фар от рестайлингового третьего поколения и получил новую оптику в стиле старшего «Суперба». В остальном дизайн вдохновлен прошлогодним дебютантом Skoda Scala.
Интерьер новинки также будет вторить мотивам хэтчбека Scala — на опубликованных ранее снимках салона видно цифровую приборную панель и довольно крупный дисплей мультимедийно-развлекательной системы. Некоторые кнопки и дефлекторы воздуховодов переместились под него, а на центральном тоннеле вместо привычного рычага коробки передач появился переключатель.
В моторной гамме особых изменений не ожидается — в список модификаций войдут привычные бензиновые турбомоторы объемом один, два и полтора литра, а также два дизельных двигателя объемом 1,6 и 2,0 литра. Зато ожидается расширение линейки за счет гибридной силовой установки с 48-вольтным электромотором, выполняющим роль стартер-генератора.