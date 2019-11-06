Вот так будет выглядеть салон новой Skoda Octavia

В первую очередь в глаза бросается полностью измененная приборная панель. Со сменой поколений она станет многоуровневой — помимо основного отдельно стоящего дисплея появится несколько дополнительных.
Рулевое колесо также заменят на новое, двухспицевое. Вместо привычного рычага коробки передач установят небольшой электронный переключатель. Кроме того, в новой Octavia появится трехзонный климат-контроль Climatronic.
Изменения в экстерьере уже были раскрыты как самим производителем, так и одним из дилеров, в конфигураторе которого появилось изображение нового поколения модели почти за месяц до дебюта.
Четвертое поколение модели лишится «четырехглазой» передней оптики, которая в свое время вызвала шквал критики в адрес чешской марки, а весь дизайн будет отсылать к флагманскому Superb.
Официальная презентация модели намечена на 11 ноября. В начале 2020 года новинка появится на европейском рынке. О том, когда начнутся продажи в России, пока неизвестно. Сейчас на нашем рынке доступна дореформенная Octavia по цене от 1 119 000 рублей за базовую версию.