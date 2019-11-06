Вот так будет выглядеть салон новой Skoda Octavia

Изменения в экстерьере уже были раскрыты как самим производителем, так и одним из дилеров, в конфигураторе которого появилось изображение нового поколения модели почти за месяц до дебюта.

Четвертое поколение модели лишится «четырехглазой» передней оптики, которая в свое время вызвала шквал критики в адрес чешской марки, а весь дизайн будет отсылать к флагманскому Superb.