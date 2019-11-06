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12:38

Вот так будет выглядеть салон новой Skoda Octavia

Модель получит многоуровневую мультимедийную систему

Штаб-квартира марки Skoda опубликовала первые эскизы интерьера Octavia нового поколения. Судя по изображению, это будет чуть ли не самый революционный апдейт салона за всю историю модели.

В первую очередь в глаза бросается полностью измененная приборная панель. Со сменой поколений она станет многоуровневой — помимо основного отдельно стоящего дисплея появится несколько дополнительных.

Рулевое колесо также заменят на новое, двухспицевое. Вместо привычного рычага коробки передач установят небольшой электронный переключатель. Кроме того, в новой Octavia появится трехзонный климат-контроль Climatronic.

Изменения в экстерьере уже были раскрыты как самим производителем, так и одним из дилеров, в конфигураторе которого появилось изображение нового поколения модели почти за месяц до дебюта.

Четвертое поколение модели лишится «четырехглазой» передней оптики, которая в свое время вызвала шквал критики в адрес чешской марки, а весь дизайн будет отсылать к флагманскому Superb.

Стрела против Skoda Octavia RS 245

Официальная презентация модели намечена на 11 ноября. В начале 2020 года новинка появится на европейском рынке. О том, когда начнутся продажи в России, пока неизвестно. Сейчас на нашем рынке доступна дореформенная Octavia по цене от 1 119 000 рублей за базовую версию.