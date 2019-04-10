Показаны детали внешности нового Subaru Outback

Официальной информации о новом Subaru Outback пока нет. Предположительно, модель переедет на модульную платформу Subaru Global Platform (SGP), как у нынешнего Forester. Это позволит снизить вибронагруженность, улучшить управляемость, а также комфорт во время движения. При этом дизайн универсала изменится незначительно — так же, как это произошло с Forester пятого поколения.
Из моторной гаммы «Аутбека» исчезнет шестицилиндровый агрегат объемом 3,6 литра, который заменят 2,4-литровым турбооппозитником (264 силы и 376 Нм) от Ascent. Кроме того, в линейке ожидается появление версии с гибридной силовой установкой e-Boxer, в состав которой входят 2,0-литровый «оппозитник» мощностью 150 сил, 16,7-сильный электромотор и вариатор. Такая установка уже ставится на XV e-Boxer. В США также продается подключаемый гибрид с двумя электромоторами.
Subaru Outback текущего поколения доступен в России по цене от 2 659 000 рублей. Универсал предлагается с двигателя 2.5 и 3.6, вариатором Lineartronic и полным приводом.