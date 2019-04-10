Показаны детали внешности нового Subaru Outback

Официальной информации о новом Subaru Outback пока нет. Предположительно, модель переедет на модульную платформу Subaru Global Platform (SGP), как у нынешнего Forester. Это позволит снизить вибронагруженность, улучшить управляемость, а также комфорт во время движения. При этом дизайн универсала изменится незначительно — так же, как это произошло с Forester пятого поколения.