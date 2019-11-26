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10:44

Новый Renault Sandero получит гибридную версию

Следующее поколение бюджетной модели дебютирует в 2020 году

© Новый Dacia Sandero, неофициальный рендер L'Argus
Французское издание L'Argus поделилось подробностями о хэтчбеке Dacia Sandero (в России продаётся под маркой Renault) третьего поколения. Новинка перейдёт на новую платформу, «унаследует» линейку силовых агрегатов Renault Clio, прибавит в оснащении, безопасности и качестве отделочных материалов. Премьера Sandero, вероятно, пройдёт на Парижском автосалоне 2020 года.

Разрабатывая бюджетное семейство моделей Dacia, Renault-Nissan были вынуждены сменить архитектуру, чтобы уложиться в европейский экологический стандарт и обеспечить приемлемую пассивную безопасность по итогам краш-тестов. Новый Sandero откажется от «тележки» B0 и будет базироваться на упрощённой версии платформы CMF-B, знакомой по Clio пятого поколения и Nissan Juke.

Прогнозируется, что базовыми силовыми агрегатами станут трёхцилиндровые литровые бензиновые двигатели мощностью 75 и 100 лошадиных сил. Более мощный турбомотор объёмом 1,3 литра Sandero не получит. Линейка дизелей сократится до единственного 85-сильного мотора 1.5 dCi. Топ-версия Sandero Stepway станет полноценным кроссовером и обзаведётся умеренно-гибридной силовой установкой E-Tech совокупной отдачей 140 лошадиных сил, состоящей из атмосферного 1.6 и электрического «довеска».

Ожидается, что европейская версия Sandero дебютирует осенью и поступит в продажу в последнем квартале 2020 года. После смены поколений, хэтчбек незначительно подорожает — на 200-300 евро.

Что касается российского аналога Sandero, то на нашем рынке европейский Sandero не появится. Вероятно, Renault подготовит для стран СНГ хэтчбек с похожей внешностью, но на шасси «Арканы» и с собственной линейкой двигателей.

Источник: L'Argus