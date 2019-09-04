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10:01

Новый Nissan Juke перешёл на три цилиндра и отказался от вариатора

Nissan представил второе поколение дизайнерского кроссовера

© Nissan
Компания Nissan провела европейскую презентацию кроссовера Juke нового поколения. Вседорожник стал легче, вместительнее, увеличился в размерах, прибавил в оснащении, обзавёлся новым двигателем и трансмиссией.

Второе поколение Nissan Juke спроектировано на модульной платформе CMF-B, знакомой по новым Renault Clio и Captur. По сравнению с предшественником новый Juke стал на 75 миллиметров длиннее, на 35 миллиметров шире и на 30 миллиметров выше, однако благодаря применению высокопрочных сталей базовый кроссовер «похудел» на 23 килограмма.

Прирост в габаритах позитивно сказался на просторе салона: запас для ног задних пассажиров увеличился на 58 миллиметров, а пространство над головой стало больше на 11 миллиметров. Кроме того, у новинки на двадцать процентов вместительнее багажник — заявленный объём 422 литра.

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Сменив поколение Juke не потерял в узнаваемости: вседорожник сохранил фирменную оптику, «потайную» ручку открывания задней двери, обводы колёсных арок и стильные цветовые решения. Салон напротив стал консервативнее: восьмидюймовый сенсорный дисплей мультимедиасистемы по современным меркам невелик, а основные функции по-прежнему активируются аналоговыми клавишами.

Производитель обещает более качественные материалы отделки, расширенные возможности персонализации и новые комфортные передние кресла, обшитые комбинированной кожей. Хотя пока представлена только начальная версия, перечень дополнительных опций велик: Juke можно оснастить адаптивным круиз-контролем, ассистентом контроля рядности, системами автоматического торможения, распознавания знаков, пешеходов и велосипедистов, а также активным контролем слепых зон.

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Под капотом базового кроссовера установлен литровый 117-сильный трёхцилиндровый турбомотор DIG-T — совместная разработка альянса Renault-Nissan и Daimler. Силовой агрегат сочетается с шестиступенчатой «механикой» или семиступенчатым преселективным «роботом». На старте продаж привод только передний, но позже Nissan обещает выпустить полноприводную версию с более мощным мотором.

Европейские продажи нового «Джука» начнутся в конце ноября. В России Juke второго поколения продавать не планируют, ведь в 2020 году в нашей стране могут начать производство Nissan Kicks — нового бюджетного кроссовера на платформе B0.