Новый Nissan Juke перешёл на три цилиндра и отказался от вариатора

Второе поколение Nissan Juke спроектировано на модульной платформе CMF-B, знакомой по новым Renault Clio и Captur. По сравнению с предшественником новый Juke стал на 75 миллиметров длиннее, на 35 миллиметров шире и на 30 миллиметров выше, однако благодаря применению высокопрочных сталей базовый кроссовер «похудел» на 23 килограмма.

Прирост в габаритах позитивно сказался на просторе салона: запас для ног задних пассажиров увеличился на 58 миллиметров, а пространство над головой стало больше на 11 миллиметров. Кроме того, у новинки на двадцать процентов вместительнее багажник — заявленный объём 422 литра.