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Новости
Опубликовано 06 июня 2024, 15:00
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Subaru рассказала о новых гибридных силовых установках

Их производство начнется будущей осенью
Компания Subaru сделает двигатели ещё более экономичными. Оппозитные моторы, разработанные под новые гибридные системы, отличатся компактными размерами, что позволит увеличить топливный бак и, соответственно, запас хода. Выпускать установки e-Boxer следующей генерации начнут осенью. Кому они достанутся, пока неизвестно, но Subaru утверждает, что, как и нынешние, новые системы будут совместимы с полноприводными трансмиссиями S‑AWD.
Subaru рассказала о новых гибридных силовых установках
© Subaru
Алексей Носаченко

Компания Subaru, которая вместе с Toyota и Mazda объявила о разработке поршневых двигателей нового поколения, рассказала об особенностях этих агрегатов. Во-первых, «оппозитник» спроектирован как часть гибридной системы e-Boxer следующей генерации, причем ДВС теперь не только приводит колеса, но и питает батарею. Во-вторых, он более эффективен. А в-третьих, объединяет в одном корпусе двухмоторную гибридную надстройку, коробку передач и дифференциал.

Subaru рассказала о новых гибридных силовых установках

© Subaru

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Компактные размеры позволяют пересмотреть компоновку и, например, перенести блок управления питанием в моторный отсек, освободив место под топливный бак увеличенного размера, что означает ещё больший запас хода. Ну, а поскольку речь всё-таки о Subaru, новые гибридные системы будут совместимы с фирменным симметричным полным приводом. Производство силовых установок начнется уже будущей осень на заводе в Китамото.

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Параллельно триумвират японских производителей оценивает перспективы синтетического топлива. И для этих целей на базе Subaru WRX построен концепт High Performance X Future, который будет участвовать в гоночной серии Super Taikyu. Ранее на синтетику перевели Mazda MX-5 Miata, так что у Subaru есть с кого брать пример и на чьих ошибках учиться.

Автор:Алексей Носаченко
Теги:
#Subaru
#Технологии
#Гибриды