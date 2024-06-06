Subaru рассказала о новых гибридных силовых установках

Компания Subaru, которая вместе с Toyota и Mazda объявила о разработке поршневых двигателей нового поколения, рассказала об особенностях этих агрегатов. Во-первых, «оппозитник» спроектирован как часть гибридной системы e-Boxer следующей генерации, причем ДВС теперь не только приводит колеса, но и питает батарею. Во-вторых, он более эффективен. А в-третьих, объединяет в одном корпусе двухмоторную гибридную надстройку, коробку передач и дифференциал.