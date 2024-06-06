Subaru рассказала о новых гибридных силовых установках

Subaru рассказала о новых гибридных силовых установкахИх производство начнется будущей осенью
Компания Subaru, которая вместе с Toyota и Mazda объявила о разработке поршневых двигателей нового поколения, рассказала об особенностях этих агрегатов. Во-первых, «оппозитник» спроектирован как часть гибридной системы e-Boxer следующей генерации, причем ДВС теперь не только приводит колеса, но и питает батарею. Во-вторых, он более эффективен. А в-третьих, объединяет в одном корпусе двухмоторную гибридную надстройку, коробку передач и дифференциал.
Компактные размеры позволяют пересмотреть компоновку и, например, перенести блок управления питанием в моторный отсек, освободив место под топливный бак увеличенного размера, что означает ещё больший запас хода. Ну, а поскольку речь всё-таки о Subaru, новые гибридные системы будут совместимы с фирменным симметричным полным приводом. Производство силовых установок начнется уже будущей осень на заводе в Китамото.
Параллельно триумвират японских производителей оценивает перспективы синтетического топлива. И для этих целей на базе Subaru WRX построен концепт High Performance X Future, который будет участвовать в гоночной серии Super Taikyu. Ранее на синтетику перевели Mazda MX-5 Miata, так что у Subaru есть с кого брать пример и на чьих ошибках учиться.