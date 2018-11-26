Новый Porsche 911: официальные фотографии

По данным сайта Jalopnik, снимки нового Porsche 911 Carrera 4S опубликовали на закрытом форуме. Уже известно, что спорткар станет немного длиннее, и по требованиям безопасности у него увеличится передний свес. Узнать 911-й нового поколения можно будет по продольным ребрам на крышке моторного отсека, дополнительному стоп-сигналу в виде двух полосок и соединенных светодиодной полоской задним фонарям.