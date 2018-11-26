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26 ноября, 10:49

Новый Porsche 911: официальные фотографии

В Сети опубликовали снимки спорткара в модификации Carrera 4S

В Сети появились первые официальные фотографии Porsche 911 нового поколения, мировая премьера которого состоится на автосалоне в Лос-Анджелесе. Модель с индексом 992 практически не будет отличаться от нынешних машин, но получит ряд технических доработок.

По данным сайта Jalopnik, снимки нового Porsche 911 Carrera 4S опубликовали на закрытом форуме. Уже известно, что спорткар станет немного длиннее, и по требованиям безопасности у него увеличится передний свес. Узнать 911-й нового поколения можно будет по продольным ребрам на крышке моторного отсека, дополнительному стоп-сигналу в виде двух полосок и соединенных светодиодной полоской задним фонарям.

Porsche 911 восьмого поколения получит новую переднюю панель с цифровой «приборкой» и электронный селектор восьмиступенчатого робота PDK. По слухам, трехлитровый шестицилиндровый турбомотор станет мощнее. Купе с двигателем мощностью 450 лошадиных сил сможет набирать «сотню» менее, чем за четыре секунды. В списке стандартного оснащения появятся подруливающие задние колеса.

Внешность нового 911-го уже давно не секрет. Еще зимой прототип спорткара в версии Carrera S сфотографировали на сервисной станции. А в сентябре машину засняли на одной из заправок в штате Калифорния. В ноябре Porsche показала новинку в серии тизеров.

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