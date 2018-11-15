Porsche показала на видео новый 911

По данным зарубежных журналистов, новый Porsche 911 станет немного длиннее, у машины увеличится передний свес. Главные отличия от спорткара текущего поколения — крышка моторного отсека с продольными ребрами, задние фонари, объединенные светодиодной полосой, как на новом Cayenne и обновленном Macan, а также дополнительный стоп-сигнал в виде двух полосок.