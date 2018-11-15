Porsche показала на видео новый 911

По данным зарубежных журналистов, новый Porsche 911 станет немного длиннее, у машины увеличится передний свес. Главные отличия от спорткара текущего поколения — крышка моторного отсека с продольными ребрами, задние фонари, объединенные светодиодной полосой, как на новом Cayenne и обновленном Macan, а также дополнительный стоп-сигнал в виде двух полосок.
В салоне 911-го появится новая передняя панель с цифровой «приборкой», на центральном тоннеле — электронный селектор восьмиступенчатого робота PDK. Трехлитровый шестицилиндровый турбомотор доработают, повысив отдачу. Купе с двигателем мощностью 450 лошадиных сил сможет набирать «сотню» менее, чем за четыре секунды. В списке стандартного оснащения появятся подруливающие задние колеса.
Внешность нового 911-го уже давно не секрет. Еще зимой прототип спорткара в версии Carrera S удалось сфотографировать на сервисной станции. А в сентябре машину засняли на одной из заправок в штате Калифорния.