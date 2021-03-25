Volkswagen Amarok следующего поколения: новое изображение

Свежий тизер все так же представляет собой дизайнерский эскиз, однако дает больше представления о внешности будущей новинки, чем схематичный прошлогодний. Так, на более подробном изображении Amarok представлен в конфигурации с двойной кабиной и дверными ручками, которые отсутствовали на раннем тизере. Помимо этого, на крыше появились рейлинги и диодная «люстра», а в кузове – защитная дуга.
Однако есть и явные отличия в оформлении от ранней зарисовки: Volkswagen изменил форму блоков противотуманок, оформление порогов и решетки радиатора, а также Х-образную панель, верхняя часть которой теперь выполнена в черном цвете. На месте остались оранжевые акценты и угловатые колесные арки, но сами колеса и покрышки заметно уменьшились в размере. Капот сохранил рельеф, но стал более плоским.
Volkswagen
В России появился один из самых дорогих Volkswagen Polo
В рамках сотрудничества Volkswagen и Ford в области коммерческого транспорта Amarok нового поколения технически унифицируют с Ford Ranger. Производство немецкого пикапа наладят в 2022 году на сборочном предприятии Ford Silverton в Южной Африке, на конвейер которого также встанет новый Ranger. Ранее стало известно о масштабной модернизации завода, в которую американская марка вложила 1,05 миллиарда долларов. Результатом должно стать расширение производственных возможностей до 200 тысяч автомобилей в год.
На прошлой неделе Amarok первого поколения покинул Россию, где стабильно входил в четверку самых популярных пикапов. В прошлом году покупателей нашли 825 Amarok, что на 19 процентов больше, чем годом ранее. Известно, что в Европе модель производить не планируют, поэтому ее возвращение на российский рынок в новом поколении пока под вопросом.