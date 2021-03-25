Volkswagen Amarok следующего поколения: новое изображение

Свежий тизер все так же представляет собой дизайнерский эскиз, однако дает больше представления о внешности будущей новинки, чем схематичный прошлогодний. Так, на более подробном изображении Amarok представлен в конфигурации с двойной кабиной и дверными ручками, которые отсутствовали на раннем тизере. Помимо этого, на крыше появились рейлинги и диодная «люстра», а в кузове – защитная дуга.

Однако есть и явные отличия в оформлении от ранней зарисовки: Volkswagen изменил форму блоков противотуманок, оформление порогов и решетки радиатора, а также Х-образную панель, верхняя часть которой теперь выполнена в черном цвете. На месте остались оранжевые акценты и угловатые колесные арки, но сами колеса и покрышки заметно уменьшились в размере. Капот сохранил рельеф, но стал более плоским.