Универсал Kia Ceed: 600-литровый багажник и два новых двигателя

Компания Kia представила универсал Ceed Sportswagon следующего поколения. Публичный дебют новинки состоялся на автосалоне в Женеве. Модель получила 600-литровый багажник, что на 72 литра больше, чем у предшественника (у хэтчбека – 395 литров).

Новый универсал Kia Ceed построен на платформе К2 с независимой подвеской «по кругу». По сравнению с машиной предыдущего поколения он стал на 95 миллиметров длиннее (4600 миллиметров), на 20 шире (1800 миллиметров) и на 20 миллиметров ниже (1465 миллиметров). Колесная база осталась без изменений — 2650 миллиметров.

Гамма силовых агрегатов модели состоит из обновленного трехцилиндрового турбодвигателя 1.0 T-GDI (120 сил), 1,4-литрового T-GDI (140 сил), 100-сильного «атмосферника» такого же объема, а также дизельного мотора объемом 1,6 литра и мощностью 115 или 136 лошадиных сил. Все двигатели будут сочетаться с шестиступенчатой «механикой». Турбомотор 1.4 и мотор на «тяжелом топливе» смогут работать в паре с семиступенчатый «роботом» с двумя сцеплениями.

В список оснащения универсала Kia Ceed войдет мультимедийная система с дисплеем диагональю пять, семь или восемь дюймов, обогрев лобового стекла, светодиодная головная оптика, аудиосистема JBL, система выбора режимов работы управляющей электроники.

Новинка также получит системы управления дальним светом, удержания в полосе, контроля за состоянием водителя, предотвращения фронтальных столкновений, а также адаптивный круиз-контроль с функцией распознавания пешеходов.

Производство универсала Kia Ceed нового поколения начнется на заводе марке в словацкой Жилине в августе текущего года. Продажи на европейском рынке стартуют в четвертом квартале 2018-го. Сроки выхода на российский рынок будут объявлены позднее.

Все новинки Женевы –в инстаграме и нашем канале в Телеграме!