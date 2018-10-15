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15:18

Компания Mitsubishi назвала дату дебюта нового L200

Премьеру машины приурочат к 40-летию первого экземпляра модели

Компания Mitsubishi Motors объявила дату премьеры пикапа L200 нового поколения. Автомобиль покажут 9 ноября. Дебют машины приурочат к 40-летию с момента выпуска первого экземпляра модели L200.

Длительный тест Mitsubishi L200: часть первая и вторая

Детальной информации о новинке пока нет. На тизере можно увидеть, что следующий L200 получит новую решетку радиатора и фары головного света. При этом линия остекления, судя по всему, останется точно такой же, как у нынешнего автомобиля. Ранее компанией было опубликовано другое изображение, на котором детали передка можно рассмотреть чуть детальнее.

Предполагается, что линейка силовых установок пикапа не поменяется. Для нынешней модели доступен бензиновый мотор 2.4, дизель такого же объема и 2,5-литровый агрегат, предлагающийся в разных степенях форсировки (от 110 до 178 сил). Вариантов полного привода два: подключаемый без межосевого дифференциала и версия с тремя дифференциалами.

В России нынешний Mitsubishi L200 доступен со 154- и 181-сильными дизелями 2.4. Стоимость – от 1,8 миллиона рублей.

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