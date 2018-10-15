Компания Mitsubishi назвала дату дебюта нового L200

Детальной информации о новинке пока нет. На тизере можно увидеть, что следующий L200 получит новую решетку радиатора и фары головного света. При этом линия остекления, судя по всему, останется точно такой же, как у нынешнего автомобиля. Ранее компанией было опубликовано другое изображение, на котором детали передка можно рассмотреть чуть детальнее.

Предполагается, что линейка силовых установок пикапа не поменяется. Для нынешней модели доступен бензиновый мотор 2.4, дизель такого же объема и 2,5-литровый агрегат, предлагающийся в разных степенях форсировки (от 110 до 178 сил). Вариантов полного привода два: подключаемый без межосевого дифференциала и версия с тремя дифференциалами.