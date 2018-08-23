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23 августа 13:04

Новому Toyota Land Cruiser заменят «восьмерку» на турбомотор

Появилась информация о внедорожнике следующего поколения

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В Сети появилась предварительная информация о Toyota Land Cruiser следующего поколения. По данным японского издания Best Car, внедорожник перестанут оснащать двигателем V8: ему на смену придет турбомотор V6 от Lexus и гибридная силовая установка. Дебют нового Land Cruiser, ориентировочно, состоится в 2020 году.

Длина нового Toyota Land Cruiser составит 4950 миллиметров, ширина — 1980 миллиметров, высота — 1920 миллиметров. От машины текущего поколения внедорожник будет отличаться только уменьшенной на 35 миллиметров высотой. Колесная база останется прежней — 2850 миллиметров. При этом внедорожник получит новое шасси и раму измененного дизайна.

Линейка двигателей Toyota Land Cruiser следующего поклонения будет состоять из гибридной силовой установки и 3,5-литрового битурбомотора V6 от флагманского седана Lexus LS. На нем отдача агрегата составляет 421 лошадиную силу и 600 Нм крутящего момента. Коробка — 10-диапазонный «автомат».

Длительный тест Toyota LC 200: часть первая и вторая

На российском рынке Toyota Land Cruiser 200 текущего поколения доступен с 4,5-литровым дизелем мощностью 249 сил и бензиновым мотором объемом 4,6 литра, отдача которого составляет 309 сил. Коробка в обоих случаях — шестидиапазонная автоматическая. Цена внедорожника составляет минимум 3 799 000 рублей.

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