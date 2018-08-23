Новому Toyota Land Cruiser заменят «восьмерку» на турбомотор

Длина нового Toyota Land Cruiser составит 4950 миллиметров, ширина — 1980 миллиметров, высота — 1920 миллиметров. От машины текущего поколения внедорожник будет отличаться только уменьшенной на 35 миллиметров высотой. Колесная база останется прежней — 2850 миллиметров. При этом внедорожник получит новое шасси и раму измененного дизайна.

Линейка двигателей Toyota Land Cruiser следующего поклонения будет состоять из гибридной силовой установки и 3,5-литрового битурбомотора V6 от флагманского седана Lexus LS. На нем отдача агрегата составляет 421 лошадиную силу и 600 Нм крутящего момента. Коробка — 10-диапазонный «автомат».