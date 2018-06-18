Вседорожник сменит название в 2020 году

Пульс

Lincoln переименует кроссовер MKC в «Корсара»

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18 июня 2018

Компания Lincoln планирует переименовать кроссовер MKC в Corsair. Об этом сообщает издание Automotive News.

[Автомобили с неожиданными именами](https://motor.ru/selector/animals.htm)

Автомобили с неожиданными именами

Вседорожник получит новое имя в 2020 году, когда на рынок выйдет новое поколение модели. Таким образом американский производитель намерен продолжить политику отказа от буквенных индексов в пользу традиционных названий. Так, например, ранее марка уже переименовала кроссовер MKX в Nautilus.

По информации издания, новый «Корсар» уже показали дилерам вместе со следующими поколениями Ford Escape (Kuga) и Explorer, а также вместе с электрическим кроссовером Mach 1 и седаном Lincoln Continental, оснащенным так называемыми «суицидальными» дверьми.

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Кроссовер Lincoln MKC обновился осенью прошло года и дебютировал на моторшоу в Лос-Анджелесе. Модель оснащается двухлитровым мотором EcoBoost мощностью 245 сил или 2,3-литровым агрегатом, выдающим 285 сил. Двигатели работают в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач.

Американская марка продает примерно по 25 тысяч MKC в год.

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