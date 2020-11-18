Появилась первая фотография Mercedes-Maybach S-Class

Уже известно, что самая роскошная версия S-Class со сменой поколения получит увеличенную на 18 сантиметров колесную базу по сравнению со «стандартным» седаном. Таким образом, расстояние между осями новинки достигнет 3396 миллиметров – на 31 миллиметр больше, чем у актуального «Майбаха».
В Mercedes-Benz отмечают, что дополнительная длина послужит комфорту задних пассажиров, которые получат больше пространства для ног. В задней части салона также установят раздельные сиденья с функцией массажа икр, а также с обогревом зоны головы и шеи. Будет доступен и пакет доработок «Личный водитель», который превратит заднюю часть салона в удобное для работы место.
Carscoops
Двухцветная окраска Mercedes-Maybach GLS в России стоит как новый A-Class
Двухцветная черно-белая окраска кузова, которую компания показала на тизере, будет предложена в качестве опции. Спинки передних сидений и пространство между креслами задних пассажиров получат отделку из натурального дерева.
Mercedes-Maybach S-Class нового поколения станет единственным в линейке, которому достанется 6,0-литровый двигатель V12 с двойным турбонаддувом, выдающий до 630 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента.
Накануне пресс-служба штутгартской компании объявила, что откроет в России прием заказов на новый S-Class до конца ноября. Первые экземпляры седана с индексом W223 доставят российским клиентам в начале февраля следующего года. Mercedes-Maybach S-Class доберется до отечественного рынка летом.