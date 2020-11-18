Появилась первая фотография Mercedes-Maybach S-Class

Уже известно, что самая роскошная версия S-Class со сменой поколения получит увеличенную на 18 сантиметров колесную базу по сравнению со «стандартным» седаном. Таким образом, расстояние между осями новинки достигнет 3396 миллиметров – на 31 миллиметр больше, чем у актуального «Майбаха».

В Mercedes-Benz отмечают, что дополнительная длина послужит комфорту задних пассажиров, которые получат больше пространства для ног. В задней части салона также установят раздельные сиденья с функцией массажа икр, а также с обогревом зоны головы и шеи. Будет доступен и пакет доработок «Личный водитель», который превратит заднюю часть салона в удобное для работы место.