Стало известно, когда в России появится новый Mercedes-Benz S-Class

В российском представительстве Mercedes-Benz также уточнили, что первые седаны отправятся к покупателям в начале февраля следующего года. Летом россиян ждет еще одна новинка – пока еще не представленный Mercedes-Maybach S-Class. О других новинках, запланированных для рынка России на 2021 год, марка пока не сообщила.

Седан Mercedes-Benz S-Class нового поколения был представлен в начале сентября. Новинка заметно подросла в габаритах по сравнению с предшественником, в салоне установили 12,3-дюймовую виртуальную «приборку» и крупный вертикально ориентированный экран мультимедийной системы. Имеется также аудиосистема с 30 динамиками и проекционный дисплей.