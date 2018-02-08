BMW привезет в Женеву «восьмерку» с V12
Спортивное М-подразделение BMW представит в Женеве новый концепт-кар, построенный на базе возрожденного купе 8 серии. По предварительной информации, немцы покажут модификацию с 6,6-литровым V12. Об этом сообщает BMWBlog.
Прототип, помимо двенадцатицилиндрового мотора, получит уникальные элементы оформления. Вероятно, частично дизайн концепта будет вдохновлен купе M8, которое еще не представлено.
Ранее BMW показала тизер новой «восьмерки», а также опубликовала несколько фотографий закамуфлированных машин. Однако никаких дополнительных подробностей о машине не привели.
В начале января текущего года в Сети появились фотографии машины в модификации 850i xDrive. Снимки разместил в Instagram пользователь wilcoblok.
В сентябре прошлого года BMW привезла на Франкфуртское моторшоу гоночное купе M8 GTE, которое будет выступать в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC), а также примет участие в марафоне «24 часа Ле-Мана». Машина получила четырехлитровый турбированный двигателб V8, отдача которого превышает 500 лошадиных сил.