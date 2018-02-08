Стилистика новинки будет отличаться от линейки 8 серии

Пульс

BMW привезет в Женеву «восьмерку» с V12

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8 февраля 2018

Спортивное М-подразделение BMW представит в Женеве новый концепт-кар, построенный на базе возрожденного купе 8 серии. По предварительной информации, немцы покажут модификацию с 6,6-литровым V12. Об этом сообщает BMWBlog.

Прототип, помимо двенадцатицилиндрового мотора, получит уникальные элементы оформления. Вероятно, частично дизайн концепта будет вдохновлен купе M8, которое еще не представлено.

BMW 8 Series Concept

BMW 8 Series Concept

Ранее BMW показала тизер новой «восьмерки», а также опубликовала несколько фотографий закамуфлированных машин. Однако никаких дополнительных подробностей о машине не привели.

В начале января текущего года в Сети появились фотографии машины в модификации 850i xDrive. Снимки разместил в Instagram пользователь wilcoblok.

В сентябре прошлого года BMW привезла на Франкфуртское моторшоу гоночное купе M8 GTE, которое будет выступать в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC), а также примет участие в марафоне «24 часа Ле-Мана». Машина получила четырехлитровый турбированный двигателб V8, отдача которого превышает 500 лошадиных сил.

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