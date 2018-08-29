Kia раскрыла кусочек модели Proceed. Теперь она будет шутинг-брейком

Концептуальный вариант Kia Proceed дебютировал на прошлогоднем Франкфуртском автосалоне. Это был автомобиль с сильной покатой линией крыши, 20-дюймовыми колесами, панорамным остеклением и так называемым «Банком памяти» – тремя флаконами с ароматами, которые у водителя должны ассоциироваться с драйвом и мощью.

До этого имя Proceed использовалось для трехдверного хэтчбека. В новом семействе подобной модификации вообще не будет – только пятидверки, шутинг-брейк и, возможно, вседорожный вариант.