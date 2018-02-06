Новый Hyundai Santa Fe: первые фотографии и информация

Компания Hyundai показала первые фотографии и частично раскрыла информацию о кроссовере Santa Fe нового поколения. На южнокорейском рынке машина будет доступна с дизельными двигателями объемом 2,0 и 2,2 литра, а также 2,0-литровым бензиновым турбомотором. Коробка — восьмидиапазонный «автомат».

Тест-драйв Hyundai Santa Fe против Infiniti QX60, Kia Sorento Prime, Toyota Highlander. Часть первая, вторая, третья и четвертая

Кроссовер Hyundai Santa Fe нового поколения, ранее представленный на рендерах, получил совершенно новый дизайн в стилистике вседорожника Nexo. В частности, о нем напоминает двухэтажная головная оптика и «каскадная» решетка радиатора.

Особенность салона кроссовера — трехуровневая приборная панель с отдельно стоящим дисплеем мультимедийной системы, отдельным блоком вентиляционных отверстий, а также нижней секцией с блоком управления климат-контролем и информационно-развлекательной системой.

В оснащение нового Santa Fe войдет система BlueLink 2.0, которая позволит с помощью смартфона удаленно управлять основными функциями автомобиля, получать информацию о состоянии бортовых систем, а также доступ к навигационным данным в режиме реального времени.

Помимо этого, вседорожник получит технологию распознания голоса на базе искусственного интеллекта. Она поможет системам автомобиля быстрее и лучше распознавать естественную речь.

Список электронных помощников Santa Fe нового поколения будет состоять из системы предотвращения фронтальных столкновений, удержания в полосе, контроля за усталостью водителя, автоматического управления дальним светом и функции Rear Occupant Alert, которая напомнит о забытых на заднем ряду детях.

Santa Fe текущего поколения доступен на российском рынке с 2,4-литровым бензиновым или 2,2-литровым дизельным двигателем. Мощность моторов составляет 171 и 200 сил соответственно. Оба агрегата работают в паре с шестиступенчатой автоматической трансмиссией.

Цены на вседорожник начинаются от 1 856 000 рублей.