Премьера модели состоится в конце марта в Пекине

Пульс

Volkswagen показал первое изображение нового «Туарега»

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9 февраля 2018

Компания Volkswagen опубликовала первый тизер внедорожника Touareg третьего поколения. Также производитель подтвердил появлявшуюся ранее информацию о том, что мировая премьера модели состоится 23 марта на моторшоу в Пекине.

[Все о T-Prime GTE: распутываем клубок концептов VW, знакомясь c прототипом нового Touareg](https://motor.ru/lab/vwtprime.htm)

Все о T-Prime GTE: распутываем клубок концептов VW, знакомясь c прототипом нового Touareg

Внешность нового «Туарега» была рассекречена фотошпионами в декабре прошлого года. Серийный автомобиль станет практически полной копией пятиметрового концепт-кара T-Prime GTE, дебютировавшего весной 2016 года также на автосалоне в Пекине.

В основе внедорожника будет лежать модульная платформа MLB Evo, используемой на Audi Q7, Bentley Bentayaga и Lamborghini Urus. В гамму двигателей, по предварительным данным, войдут бензиновые и дизельные турбомоторы объемом два и три литра.

Серийный VW Touareg. Фото KGP с сайта autoevolution.com

Серийный VW Touareg. Фото KGP с сайта autoevolution.com

Также компания Volkswagen подтвердила, что «Туарег» получит полноуправляемое шасси и пневмоподвеску.

Продажи внедорожника в России начнутся летом. Чуть раньше, в конце весны, до дилеров доберется еще одна новинка марки для нашего рынка – семиместного кроссовера Teramont.

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Теги:
ВнедорожникиVolkswagenTouareg
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