Вот так будет выглядеть новый BMW Z4

В распоряжении издания AutoWeek оказались патентные изображения родстера BMW Z4 нового поколения. До этого немецкий производитель показывал официальные фотографии автомобиля, скрытого камуфляжем.

Новинка построена в стилистике концепт-кара, который дебютировал в прошлом году на Конкурсе элегантности в Пеббл-Бич. У машин схожа форма светотехники, воздухозаборников и диагональные выштамповки на боковинах. Разработка автомобиля уже завершена – сейчас он проходит доводочные испытания.

BMW Z4 разработан совместно с компанией Toyota. Эта же заднеприводная платформа будет использоваться для новой Toyota Supra. На данный момент известно, что родстер под немецкой маркой получит топовую модификацию M40i, оснащенную новой «шестеркой», спортивной подвеской с электронным управлением, более мощными тормозами и активным задним дифференциалом.

Премьера нового Z4 состоится в августе на конкурсе элегантности в Пеббл-Бич. Все подробности об автомобиля раскроют на октябрьском моторшоу в Париже.