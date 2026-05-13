Ни одного целого: на Камчатке отрыли автомобили с зимы заваленные сугробами

«Зима на полуострове была рекордно снежной. Власти не справились своими силами, привлекали технику из других регионов, но проблема никуда не делась даже к концу весны. На видео — парковка у торгового центра: автомобили покоятся под завалами — многие покорежены», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что автомобили полностью завалены снежными массами. В результате инцидента транспортные средства получили серьёзные повреждения: деформированы кузова, разбиты стёкла, а также повреждены бамперы и капоты. По информации Telegram-канала, некоторые владельцы до сих пор не могут найти свои машины.

Читайте также:

Кроссовер MX стал первой модель отечественного бренда Esteo

Кубок Санкт-Петербурга по дрифту прошёл без главного фаворита

Новый сезон Российских кольцевых гонок стартует на трассе Moscow Raceway