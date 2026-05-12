Новый сезон Российских кольцевых гонок стартует на трассе Moscow Raceway

Гоночный сезон стартует 16 и 17 мая. При этом болельщиков приглашают посетить заезды, так как чемпионат России отличается своей открытостью. Здесь можно попасть и на стартовую решетку во время подготовки к гонке, и в боксы команд (со специальной экскурсией).

Кроме того, на каждом этапе проводится прогулка по пит-лейн, специально предназначенная для общения зрителей с пилотами и показа гоночных машин.

Журнал «Мотор» проведёт сезон-2026 в партнёрстве с командой SMP Racing — коллективом, у которого есть все шансы стать лучшим по итогам года.

